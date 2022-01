France: masques, garde d'enfants, télétravail... Ce qui change à partir de lundi face au Covid-19

Port du masque à partir de 6 ans, nouvelles règles pour l'isolement des personnes positives au Covid-19, le télétravail, les gardes d'enfants, la restauration... Une série de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur à partir de lundi.

- Port du masque dès 6 ans -

Jusqu'au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs et les lieux recevant du public.

Cette obligation ne concernait jusqu'à présent que les enfants de 11 ans et plus.

Désormais, le masque devra aussi être porté par les 6-10 ans dans les bus, métros, trains, avions, bateaux (sauf en cabine), taxis ou VTC, dans les gares, stations, aéroports, pendant les déplacements au restaurant, dans les magasins, centres commerciaux, marchés couverts, salles de spectacles (sauf pour la pratique d'activités artistiques), lieux de culte, établissements sportifs couverts (sauf pour les activités sportives), musées, bibliothèques, centres de documentation, etc.

- Isolement des cas positifs ou contacts -

Les règles d'isolement des personnes testées positives au Covid-19 et des cas contacts s'allègent à partir de lundi, mais sous conditions. Elles sont "désormais identiques quel que soit le variant", Delta ou Omicron, souligne le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le Journal du Dimanche.

Avec schéma vaccinal complet, les testés positifs devront s'isoler pendant sept jours, sans test à l'issue de cette période. Leur isolement pourra être levé plus tôt, au bout de cinq jours, après un test antigénique ou PCR négatif et à condition de n'avoir aucun signe clinique d'infection depuis 48 heures.

Sans schéma vaccinal complet, les testés positifs s'isoleront pendant dix jours, mais pourront sortir après sept jours, sous conditions: test négatif, pas de signes cliniques depuis 48 heures.

Pour les cas contacts, il n'y a plus de quarantaine si le schéma vaccinal est complet. Mais ces personnes devront respecter strictement les gestes barrières (masque en intérieur et extérieur, télétravail si possible, contacts limités). Un test PCR ou antigénique devra être réalisé "le jour où vous apprenez que vous êtes cas contact", précise le ministre. Suivront des autotests "à J+2 et J+4", fournis gratuitement en pharmacie sur présentation du premier dépistage.

Les cas contacts sans schéma vaccinal complet ou sans rappel réalisé à temps, s'isoleront sept jours et ne pourront sortir qu'avec un test antigénique ou PCR négatif.

Pour les moins de 12 ans, cas contacts en milieu scolaire, ce sera test antigénique ou PCR "pour tous les élèves de la classe dès l'apparition d'un cas" dans la classe et "retour en classe sur présentation d'un résultat négatif", selon le ministère de la Santé. Des autotests seront faits à J+2 et J+4.

- Télétravail renforcé -

Le gouvernement demande aux employeurs de fixer, pour "trois semaines, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent" et quatre jours si possible.

- Garde d'enfants -

Les assistantes maternelles exerçant à leur domicile ou en maison d'assistants maternels pourront, à partir de lundi, "accueillir jusqu'à six enfants simultanément" au lieu de quatre maximum habituellement, selon un décret publié samedi.

- Restauration et transports -

Jusqu'au 23 janvier, les cafés et restaurants ne pourront recevoir de clients que s'ils ont "une place assise", d'après ce décret. Dans les trains et avions des lignes intérieures, "la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons" deviennent "interdits".

La SNCF prévient qu'il ne sera "pas permis d'enlever le masque pour consommer de la nourriture ou des boissons" quel que soit le train, à l'exception des Thalys et Eurostar.

Mais "sur les trajets longues distances, cette mesure sera appliquée avec discernement, notamment pour les jeunes enfants", avait assuré mardi le ministère des Transports.

- Éducation -

Dans les écoles primaires, si "un enseignant est absent", les élèves ne pourront pas être répartis "dans les autres classes", a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation nationale.

- Sports et spectacles -

Le public ne pourra être accueilli qu'à condition d'avoir une place assise dans les établissements sportifs couverts (avec une jauge de 2.000 personnes), établissements de plein air (jauge à 5.000) ou salles de spectacles (2.000 personnes).