Fauci: le nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis en hausse "verticale"

La hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis suit une courbe "presque verticale", ce qui n'est pour l'instant pas le cas des hospitalisations, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

"Nous sommes au milieu d'une très forte vague", a affirmé le Dr Fauci sur la chaîne de télévision ABC, précisant que l'augmentation des cas, "presque verticale", était "sans précédent", avec une moyenne à presque 400.000 nouvelles contaminations par jour.

Les hospitalisations sont aussi en hausse, mais pas au même rythme, a-t-il dit.

Même s'il ne faut pas "tirer de conclusions trop hâtives", les hospitalisations étant des indicateurs souvent plus tardifs, il y a "de plus en plus de preuves" que le très contagieux variant Omicron conduit à des formes moins sévères, a expliqué l'éminent scientifique, citant des données sud-africaines et anglaises.

Selon lui, avec tant d'infections, le variant pourrait tout de même conduire plus de personnes à l'hôpital, mettant ainsi "une pression sur le système hospitalier".

Anthony Fauci a dit espérer que la vague actuelle atteindrait son pic "après quelques semaines" avant de s'inverser, comme cela s'est passé en Afrique du Sud.

A la veille de la rentrée scolaire, l'immunologue a appelé les parents à "envisager sérieusement de faire vacciner leurs enfants", de les inciter à porter le masque et à les tester.

"Avec tout ça, la situation sera assez sûre pour que les enfants retournent à l'école."

Miguel Cardona, ministre américain de l'Éducation, a lui affirmé que l'objectif était de maintenir "un apprentissage en présentiel à plein temps", les élèves ayant "suffisamment souffert", de nombreux comtés ayant gardé les établissements scolaires fermés pendant plus d'un an.

"Nous sommes conscients qu'il pourra y avoir des difficultés" pour cette rentrée, notamment à cause des absences du personnel contaminés par le Covid-19, a-t-il reconnu, lors d'une interview sur Fox News.

Selon le ministre, les établissements scolaires devraient élaborer "une stratégie en matière de test, afin que les élèves qui ont des symptômes puissent être testés à l'école".