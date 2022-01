Un loup a été repêché mort noyé dans le canal Albert près d'Hasselt: "Les murs en béton du canal Albert lui ont été fatals"

Un loup a été retiré mort noyé des eaux du canal Albert, dimanche à la mi-journée à Curange, près d'Hasselt (Limbourg), selon les journaux du groupe Mediahuis. L'information a été confirmée par l'agence flamande de la nature et des forêts.

Il s'agit probablement d'un individu errant qui avait déjà été repéré plus tôt ce week-end à Saint-Trond et dans la région. L'animal a sans doute voulu traverser le canal. "En principe, le loup nage très bien, mais le canal Albert est bordé de murs abrupts en béton", a expliqué Jeroen Denaeghel, porte-parole de l'agence.

L'infortuné a commis "une effroyable erreur d'appréciation", a confirmé Jan Loos, de l'asbl Welkom Wolf. "Les loups sont capables de traverser à la nage les plus grandes rivières et fleuves d'Europe. Mais les murs en béton du canal Albert lui ont été fatals".

Une autopsie et une analyse ADN seront réalisées par l'Institut de recherche sur la Nature et les Forêts (INBO), pour tenter de déterminer de quel individu il s'agit, et s'il ne faisait pas partie de la meute du Limbourg.

Welkom Wolf a reçu de nombreux signalements de loups ces derniers jours. L'association demande de signaler immédiatement toute observation, de préférence par téléphone au 0495/32.53.30 ou à l'adresse wolven@landschapvzw.be.