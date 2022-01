Alerte jaune de l'IRM pour d'abondantes précipitations, le 1722 temporairement activé

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une alerte jaune pour d'abondantes précipitations prévues de lundi midi à mardi soir, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les cumuls pourront atteindre 20 à 40 litres par mètre carré en 24 heures, voire localement plus. L'alerte jaune est le premier degré de l'échelle des avertissements, moins grave que l'orange et la rouge. Elle implique un risque de dégâts dus à l'eau dans les régions sensibles. Le trafic peut localement être perturbé. De son côté, le SPF Intérieur a activé temporairement le numéro 1722, qui met l'appelant en contact avec les centrales d'urgence en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Un autre canal est aussi recommandé: le guichet électronique 1722.be, pour une aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger. Le numéro 112 est lui réservé pour des situations où une vie est en danger. (Belga)