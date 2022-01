Le procès sur les fraudes aux voitures neuves délocalisé au Spiroudome de Charleroi: 50 personnes dans le box des accusés

Ce lundi 3 janvier débute le procès d'une cinquantaine de personnes, inculpées dans le cadre d'un vaste dossier de fraudes aux véhicules neufs. Le Tribunal correctionnel de Charleroi va investir le Spiroudome pour ce procès. Le dossier fait près de 80.000 pages.

Ce matin sera consacré aux auditions des prévenus, ensuite la parole sera donnée aux parties civiles et l'après-midi sera réservée au réquisitoire du procureur fédéral. Mardi, les plaidoiries des avocats commenceront, jusqu'au mardi suivant normalement.

Certains prévenus sont inculpés pour une dizaine d'infractions mais d'autres, pour une seule. Parmi les inculpés, il y a notamment deux policiers de la zone de Charleroi, poursuivis pour avoir donné des informations à l'organisation. Mais aussi des vendeurs de chez BMW/Mercedes et deux employés de la ville de la Louvière. Dans les parties civiles, on retrouve notamment des garages et la Ville de La Louvière.

Le début de l'enquête remonte à 2017. Les premières perquisitions ont eu lieu en 2019. D'autres se sont déroulées en février 2020, chez des concessionnaires automobiles BMW et Mercedes.

Modus operandi

Les enquêteurs soupçonnaient des fraudes aux voitures neuves, avec une méthode précise. Les suspects utilisaient des cartes d'identité volées, trouvées ou prêtées par des personnes en situation précaire, des SDF par exemple. Ils montaient ensuite un dossier financier, avec des fausses fiches de paies, des faux revenus ou des fausses charges. Le garage soumettait ça à un organisme financier. L'organisme marquait son accord et accordait un crédit. La voiture était vendue et livrée. Les malfrats ne remboursaient jamais le crédit et revendaient l'auto.

Ces investigations constituent en fait un sous-dossier d'une énorme enquête sur l'arnaque à la voiture d'occasion, qui concernait notamment les gens du voyages. Le procès s'est déroulé en septembre 2020, 79 personnes ont été inculpées. Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs avaient découvert qu'il y avait également des voitures neuves dont l'origine semblait douteuse.