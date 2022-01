Le salon de l'auto annulé cette année: les concessionnaires promettent des conditions avantageuses

Vous nous l'annoncions fin novembre: il n'y aura pas de salon de l'auto physique cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Le salon devait se tenir à Bruxelles du 15 au 23 janvier prochains. Mais la situation sanitaire et les restrictions complémentaires ne permettent pas d’accueillir visiteurs et fans dans des conditions optimales. Le salon sera décentralisé et se déplacera dans les concessions directement, avait d'ailleurs annoncé la FEBIAC ( Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle). Pour les intéressés, il sera donc possible de conclure de bonnes affaires.

Presque toutes les marques proposeront des conditions avantageuses comparables à celles proposées lors du traditionnel salon de l'auto: remises et avantages, offres personnalisées, packages intéressants, remises sur les véhicules de stock, une augmentation de la garantie et des entretiens offerts, etc.

Un événement que les concessionnaires ne veulent pas rater

Le salon de l'auto représente entre 20% et 30% du chiffre d'affaires annuel du secteur.

La voiture hybride a le vent en poupe. En 2021, les Belges ont préféré les SUV essence, mais les véhicules hybrides et électriques sont de plus en plus vendus. La tendance devrait se poursuivre en ce mois de remises.

2021 a été une année particulière à cause de la crise et des pénuries de pièces détachées qui ont retardé les livraisons des véhicules neufs. Des délais plus longs de production et de livraisons sont encore possible cette année. Un acheteur averti en vaut deux.