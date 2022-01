La neige est de retour: "Une baisse des températures est prévue pour les prochains jours"

Depuis ce lundi midi, une alerte jaune concernant d'abondantes précipitations qui a été émise par l'IRM (Institut Royal Météorologique) rentre en vigueur pour toute la Wallonie. Le météorologue David Dehenauw, invité en plateau pendant le RTLINFO 13H, nous détaillait la situation météorologique. Il nous détaille cette avertissement: "On doit s'attendre durant les prochaines heures à quelques dizaines de millimètres de précipitations en Wallonie, et ce, jusque mercredi matin une heure, sauf dans le Brabant Wallon".

Et de rassurer les téléspectateurs: "Cette situation n'est pas du tout comparable avec celle émise pendant cet été avant les inondations du 14 juillet qui ont touché le sud du pays. Je parlais alors de 150 millimètres de pluie, et ici on n'est pas du tout dans ce genre de commentaire."

La neige va arriver

"Cette zone pluvieuse va marquer cette transition vers un temps plus normale, avec quelques épisodes neigeux, surtout sur les hauteurs et un peu dans le reste du pays, mais on ne doit pas rêver de pouvoir faire du ski. Mais effectivement une baisse des températures est prévue pour les prochains jours", nous avertit David Dehenauw.