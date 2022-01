Pénurie de puces électroniques - Les immatriculations de voitures neuves au plus bas en 2021 depuis 1995

(Belga) En 2021, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 11,2% par rapport à 2020, à 383.123 immatriculations, soit le nombre le plus faible depuis 1995, selon des chiffres communiqués lundi par la Febiac et le SPF Mobilité et Transports.

C'est là une conséquence de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Sur le seul mois de décembre, les nouvelles immatriculations de voitures particulières sont en recul de 32,2% par rapport à décembre 2020. (Belga)