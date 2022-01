Covid: une "croisière vers nulle part" forcée de revenir au port à Hong Kong

Un bateau effectuant une "croisière vers nulle part" au large de Hong Kong avec 3.700 personnes à bord a été forcé de revenir au port en raison de la présence à bord de 9 cas contacts d'un foyer de contamination au variant Omicron du coronavirus, selon les autorités.

Le "Spectrum of the Seas" avait appareillé dimanche de Hong Kong et devait initialement y revenir jeudi après avoir navigué dans les eaux internationales pendant quatre jours.

Ces "croisières vers nulle part" ont été mises en place durant la pandémie pour permettre aux Hongkongais de voyager sans devoir effectuer, à leur retour, les deux ou trois semaines de quarantaine obligatoire pour quiconque arrive de l'étranger.

Les autorités sanitaires de Hong Kong ont ordonné au navire de la compagnie Royal Carribean de revenir un jour plus tôt que prévu, après avoir découvert la présence à bord de neuf personnes ayant été en contact avec un porteur du variant Omicron du coronavirus.

Les quelque 2.500 passagers et 1.200 membres d'équipage ne seront autorisés à débarquer qu'après avoir été testés négatifs au Covid-19.

Un journaliste de l'AFP qui se trouvait mercredi devant le terminal de croisières a pu voir des passagers se détendre et faire de l'exercice sur leurs balcons extérieurs.

"Nous devons porter des bracelets électroniques pour tracer nos mouvements à bord", a raconté par téléphone une passagère à l'AFP. "Quand nous avons réservé ce voyage, nous savions qu'il y avait un risque. C'est juste pas de chance que ce soit tombé sur nous".

Hong Kong pratique une stratégie de "zéro Covid" consistant en une longue quarantaine pour toute personne entrant sur son territoire et une politique draconienne d'isolement des malades et de leurs contacts.

Cette stratégie a permis à la ville de 7,5 millions d'habitants de n'enregistrer qu'un peu plus de 12.000 cas et seulement 213 décès depuis le début de la pandémie, mais au prix d'un isolement international coûteux pour ce grand centre financier mondial.

Jusqu'à présent, 114 cas de contamination au variant Omicron ont été détectés à Hong Kong, pour la plupart chez des voyageurs testés à leur arrivée ou pendant leur quarantaine.

Mais les autorités sont sur le pied de guerre depuis l'apparition d'un petit foyer de contamination locale à Omicron dans un restaurant il y a quelques jours, qui a déclenché des campagnes de tests massives et un traçage effréné des cas contacts.