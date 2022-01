Des automobilistes américains bloqués pendant plus de 24h sur une autoroute à cause d'une tempête hivernale (vidéo)

De nombreux automobilistes sont restés bloqués pendant plus de 24 heures dans leur véhicule sur une autoroute du nord-est des Etats-Unis à cause d’une tempête hivernale ayant recouvert la région de neige et provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Ils ont finalement pu être libéré mardi.

Un tronçon de 86 kilomètres de l'autoroute I-95, menant vers la capitale américaine Washington, avait fermé mardi, les autorités s'efforçant de rendre praticables des voies entravées par les troncs d'arbres, camions immobilisés, monceaux de neige et plaques de verglas. "Il n'y a plus de personnes bloquées", a indiqué mardi soir dans un tweet le département des transports de Virginie, estimant qu'il restait "moins de 20 véhicules à retirer de l'autoroute avant que les chasse-neiges ne viennent enlever la neige et la glace des voies de circulation".

La tempête qui s'est abattue lundi sur la région a déposé une vingtaine de centimètres de neige, paralysant la capitale Washington et bloquant notamment une demi-heure le président Joe Biden dans son avion Air Force One. Plus de 200.000 foyers restaient privés d'électricité en Virginie ce mardi, ainsi que des dizaines de milliers d'autres dans l'Etat voisin du Maryland, selon le site spécialisé Power outage.