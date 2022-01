Une automobiliste s'encastre dans la façade d'une maison à Auvelais: risque d'effondrement

L'institut royal météorologique (IRM) avait émis une alerte jaune aux conditions glissantes. Elle est maintenant levée, mais hier soir, une automobilise a perdu le contrôle de sa voiture à Auvelais (province de Namur). Elle a fini sa course dans une maison, dans le séjour. Il était 21 heures mardi soir lorsque l'accident s'est produit. Marie, une voisine, était chez elle quand elle a entendu un bruit assourdissant. "Je suis sortie tout de suite et la voiture était encastrée dans la maison et tout tombait", témoigne-t-elle.

La conductrice a été désincarcérée et emmenée en milieu hospitalier. Elle est légèrement blessée.

L'occupant de la maison s'en sort de justesse. Selon Marie, son voisin sortait à peine de chez elle et était chez lui depuis seulement une dizaine de minutes.

Les causes de l'accident ? Un éthylotest positif combiné à une chaussée glissante et un virage dangereux.

L'immeuble risque de s'effondrer. Marc Gilbert, commandant des pompiers de la zone Val de Sambre, explique: "Nous avons un risque pour les passants. On a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour étançonner dans un premier temps. Il faut aller très vite car nous risquons toujours d'avoir un effondrement et d'avoir un sur-accident."

Une partie de l'habitation sera démolie. Les pompiers envisagent de fermer la route à la circulation. Les vibrations causées par le passage des voitures pourraient fragiliser encore un peu plus la maison.



©J.Koopmans