De la pluie encore au programme des prochains jours

(Belga) Le ciel sera très nuageux mercredi après-midi avec progressivement des périodes de pluie dans le nord et l'est du pays, et un peu de neige en haute Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dans les autres régions, le temps restera généralement sec. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et 7 degrés à la Côte. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à nord­-ouest, tandis que les rafales, principalement dans le nord du pays et en Hautes­ Fagnes, atteindront entre 50 et 60 km/h.

Mercredi soir, il fera d'abord très nuageux avec de la pluie ou des averses sur la partie orientale du pays et de la neige fondante ou de la neige en haute Ardenne. En cours de nuit, la nébulosité deviendra variable sur la plupart des régions avec un risque de quelques averses. Le relief ardennais accumulera 5 à 10 cm de neige à l'aube. Les minima seront compris entre ­2 degrés en Hautes­ Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 4 degrés à la mer. Des plaques de glace pourraient également se former localement. Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux dans le centre et l'est du pays, avec le risque d'une averse en cours de journée, éventuellement à caractère hivernal. Dans l'ouest, le temps restera sec et prévoit même de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le nord­-ouest du pays. Des averses sont encore prévues dans la journée de vendredi. (Belga)