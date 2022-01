Couvre-feu prolongé dans la région espagnole de Catalogne

(Belga) La justice espagnole a prolongé mercredi de 14 jours le couvre-feu nocturne instauré dans une grande partie de la région de Catalogne (Nord-Est) afin de freiner l'explosion des cas de Covid-19 liée au variant Omicron.

Le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne (TSJC), dont l'aval avait été sollicité par l'exécutif régional catalan, a jugé cette prolongation justifiée au vu de la "situation" épidémiologique dans cette région qui présente "actuellement des caractéristiques assez défavorables". Les mesures de restriction, prévues initialement pour durer jusqu'au 7 janvier, seront ainsi maintenues jusqu'au 21 janvier, selon le tribunal qui a estimé que le droit à "l'intégrité physique" et à la "santé" devait dans le contexte actuel primer sur les autres libertés fondamentales. Ces mesures, en vigueur depuis le 23 décembre, comprennent l'instauration d'un couvre-feu de 1h à 6h du matin dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants où l'incidence dépasse 250 cas pour 100.000 habitants sur sept jours. Elles limitent par ailleurs la jauge d'occupation à 50% pour les restaurants et à 70% pour les lieux sportifs et culturels et prévoient la fermeture des discothèques et la limitation des réunions privées à un maximum de 10 personnes. L'Espagne, l'un des champions mondiaux de la vaccination, est confrontée -- comme de nombreux autres pays -- à une nouvelle vague de cas à la faveur de la propagation du variant Omicron, beaucoup plus contagieux que les souches antérieures. Le pays a ainsi enregistré mardi 117.775 nouveaux cas en 24 heures. L'incidence était de 2.433 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, soit l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. (Belga)