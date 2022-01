Comité de concertation: les mesures maintenues en attendant "des records dans le nombre de contaminations"

Pas de télétravail à temps plein. Pas de changement non plus pour les sports et la culture.. Le comité de concertation de ce jeudi n'a débouché sur aucune nouvelle mesure.

Comme prévu, le Comité de concertation s'est tenu ce jeudi au Palais d’Egmont sous forme hybride (partiellement en virtuel), avec les chefs de gouvernements du pays (fédéral, régions, communautés) et les principaux ministres. Le comité de concertation a décidé que les mesures actuelles soient maintenues. La prudence est de mise. "Dans les jours et semaines à venir, nous allons battre des records dans le nombre de contaminations", a déclaré le Premier ministre durant la conférence de presse. Aucun changement majeur n'a donc abouti des discussions entreprises ce matin. 1. Dans quelles conditions la rentrée scolaire se fera lundi ? L'enseignement reprendra bien à 100% en classe dès la rentrée, en maternelle, primaire et secondaire. Les ministres de la Santé se sont accordés de lundi à mercredi sur de nouvelles règles quant au dépistage et au suivi des cas positifs et de leurs contacts à haut risque, y compris en milieu scolaire. L'arsenal modifié est donc prêt pour la rentrée des classes de lundi prochain. Le port du masque reste obligatoire dès 6 ans. 2. Télétravail "Nous maintenons les règles dans le télétravail. Si possible, travailliez au domicile. La règle est de minimum 4 jours sur 5. Nous dérogeons un peu de l'avis des experts qui nous recommandaient de faire de 100% de télétravail", a déclaré Alexander De Croo. 3. La culture et le sport Il n'y aura pas de changement pour le secteur culturel à ce stade. De même pour le secteur sportif. 4. Rassemblements, activités et événements Les restrictions ou fermetures en vigueur concernant certains rassemblements, activités et événements – par exemple, dans l’ Horeca, la vie nocturne ou la vie sportive et culturelle – restent d’application. Lors du comité de concertation de ce jeudi, deux experts du groupe chargé de recommander la stratégie de gestion (le GEMS), Steven Van Gucht et Geert Molenberghs, étaient présents auprès des politiques pour faire le point sur la situation épidémiologique et évaluer l'impact potentiel du variant Omicron. L'heure est à l'interaction renforcée entre politiques et scientifiques, a indiqué Alexander De Croo: là aussi, "l'union fait la force". Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano, a d'ailleurs longuement fait le point face à la presse. Le message : rester vigilants, maintenir les gestes barrières et la prudence maximale face aux personnes fragiles, et vacciner. Le futur "baromètre" ou "plan de gestion de crise par étapes", selon les mots du Premier ministre Alexander de Croo, ce plan qui pose déjà question parmi les acteurs de la culture, devra être "affiné" et "élaboré" par le commissariat corona.