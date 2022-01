Une inflation record attendue pour 2022: "L'indexation des salaires n'est pas suffisante pour la couvrir"

Les prix de l'énergie qui continuent à faire grimper l'inflation. D'après le Bureau fédéral du Plan, elle devrait même dépasser les 6 pourcents, en ce début d'année. C'est une augmentation record, on n'avait plus connu ça depuis les années 80. Alors, quelles en sont les conséquences, et jusqu'à quand cela va durer ?

Ces pains sont en moyenne 5% plus chers, une hausse de prix aussi visible que pour d’autres produits alimentaires. Dans cette autre enseigne étagères et canapés coûtent aujourd’hui 9% plus cher. Et à la maison, la facture énergétique augmente encore : +201 euros en électricité et plus 846 euros en gaz en moyenne pour un contrat variable. Signe d’une inflation élevée, elle devrait dépasser 6% au moins jusqu’en avril. Du jamais vu depuis 40 ans. Et les conséquences sont là pour les consommateurs.



"Pour les travailleurs, il y a une perte de pouvoir d’achat. On a heureusement, ce qu’on appelle l’indexation des salaires qui augmente mécaniquement les salaires avec l’inflation. Mais cette indexation n’est pas suffisante pour totalement couvrir l’inflation", explique Bruno Colmant, économiste.

Selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan, les allocations sociales pourraient à nouveau être indexées en mars et les salaires de la fonction publique en avril. Un coût non négligeable pour les entreprises, qui doivent réduire leur marge pour les bénéficiaires.

"Certains d’entre elles qui sont soumis à la concurrence internationale avec des pays voisins où des entreprises n’ont pas eu cette indexation automatique des salaires. Dans toute une série de secteurs dans lesquels l’intensité de main d’œuvre est importante, ces entreprises vont voir leur position concurrentielle affaiblie", indique Bruno Wattenbergh, expert en économie.

Jusqu’à quand cette inflation va-t-elle durer ? Les économistes sont partagés. "Mon intuition, c’est qu’on est parti pour une inflation qui est peut-être de 5, 6 % l’année prochaine, qui va se situer autour de 3, 4% les années suivantes", estime Bruno Colmant.

"On a des craintes. C’est trop tôt pour confirmer qu’elle pourrait s’installer. En tout cas, si elle s’installe. Ça aura des conséquences, ça créera des tensions", explique Bruno Wattenbergh. Aucune solution pour diminuer cette inflation. Tout dépendra des produits énergétiques et leur prix ne peuvent être bloqués par les autorités.