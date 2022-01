Wall Street termine en forte baisse, déstabilisée par la Fed

(Belga) La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi, hérissée par le ton de plus en plus ferme de la Banque centrale américaine (Fed), qui veut s'attaquer résolument à l'inflation.

Le Dow Jones a lâché 1,07% et l'indice élargi S&P 500, 1,94%, mais c'est le Nasdaq qui a particulièrement souffert, décrochant de 3,34%, selon des résultats provisoires. (Belga)