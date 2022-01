Coronavirus - Les étudiants empêchés par une quarantaine ou un isolement pourront représenter un examen

(Belga) Les recteurs des institutions universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles annoncent mettre tout mettre en ?uvre pour que les étudiants empêchés de présenter un examen par une quarantaine ou un isolement "puissent, dans toute la mesure du possible, le présenter durant la session qui débute ou, si nécessaire, dans les jours qui suivront la fin de celle-ci", annonce le Conseil des Recteurs (CRef), dans un communiqué mercredi soir.

Les recteurs admettent que l'arrivée du variant Omicron du Covid-19 en Belgique, où des sessions d'examens sont entamées ce mois-ci, génère un "impact plus important qu'attendu sur les étudiantes et les étudiants présentant leur session d'examens". Ils rappellent que les règles de quarantaine et d'isolement en vigueur "doivent impérativement être respectées". Et que donc des dispositions seront prises pour que les étudiants justifiant de ce motif pour n'avoir pas pu présenter un examen puissent le représenter. De manière générale, le Conseil des Recteurs insiste aussi sur le "strict respect" des règles sanitaires, "facteur important pour limiter les contaminations et permettre une session se déroulant avec un minimum de perturbations". (Belga)