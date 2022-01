La Bourse de Paris en forte baisse plombée par la Fed

La Bourse de Paris chutait de 1,63% jeudi matin, secouée par le dernier compte-rendu des discussions de la banque centrale américaine qui envisage des hausses de taux plus rapidement que prévu.

A 09H25, l'indice vedette CAC 40 lâchait 122,42 points à 7.253,95 points. Mercredi, il avait fini en hausse de 0,81%, ayant enchaîné son troisième record en autant de séances en 2022.

En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 2,88%, sa pire séance depuis plus de six mois.

La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi avec une perte de plus de 1% pour le Dow Jones, de près de 2% pour le S&P 500 et une chute de 3,34% pour le Nasdaq.

"C'était notre principale certitude fin 2021: la volatilité serait en hausse cette année avec la réduction des liquidités offertes par les banques centrales, en particulier celle injectées par la Fed", la Réserve fédérale, constate Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

Ce revirement de tendance par rapport aux records atteints lors des premiers jours de l'année vient de la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui témoignent d'une volonté de s'attaquer de front à l'inflation.

Les membres de la Fed ont indiqué, dans un langage sans équivoque, qu'ils envisageaient désormais de relever plus tôt et plus souvent que prévu le taux directeur de l'institution.

L'inflation a continué d'accélérer en novembre aux Etats-Unis, pour s'établir à 5,7% par rapport au même mois de 2020, la plus forte hausse des prix depuis 1982.

En outre, il est désormais question d'entamer la réduction du bilan de la Fed dès après la première hausse de taux, ce qui a pris de cours les opérateurs.

La tech chute

Les valeurs de la tech, qui ont besoin de taux d'intérêt bas pour financer leur croissance, étaient délaissées par les investisseurs jeudi.

Capgemini chutait de 3,29%, Dassault Système de 2,68%, Teleperformance de 2,66% et OVH Groupe de 1,81%.

Reprise des commandes pour Dassault Aviation

Dassaut Aviation (+2,08% à 103,10 euros) a regarni son carnet de commandes en 2021 avec davantage d'avions d'affaires Falcon achetés qu'avant la crise sanitaire et d'importantes prises de commandes pour l'avion de combat Rafale.

Carrefour potentiellement convoité

Selon des informations de l'agence de presse financière Bloomberg et du quotidien économique Les Echos, Auchan reviendrait à l'assaut pour acquérir son rival Carrefour avec de nouveaux investisseurs, après l'échec des discussions à l'automne. L'action Carrefour prenait 3,91% à 17,93 euros, après avoir bondi de 5,09% la veille.