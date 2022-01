Des médecins belges suspendus de leur fonction pour avoir tenu des propos anti-vax auprès de leurs patients

Des médecins belges ont été provisoirement suspendus de leur fonction. La raison ? Ils ont tenu des propos contre les vaccins à leurs patients, les incitant à ne pas se faire vacciner.

Quinze médecins belges sont provisoirement suspendus de leur fonction, selon nos confrères du Vif l'Express. En cause ? Ils ont tenu des propos contre les vaccins auprès de leurs patients.

L’année dernière, 90 dossiers ont été ouverts suite à des plaintes de patients et d’autres médecins. 22 sanctions ont ainsi été prises, allant d’un simple avertissement à la suspension. Les sanctions les plus sévères sont pour la plupart prises en Flandre : trois médecins ont, par exemple, été suspendus pour deux ans. La suspension est la sanction la plus sévère avant d’être radié définitivement.

En janvier 2021, l'ordre des médecins avait en effet envoyé un avis déontologique indiquant qu'ils séviraient contre la diffusion d'information qui ne cadraient pas avec l'état actuel de la science et c'est ce qu'il s'est passé. Il n’est ici pas question de sanctionner les médecins ne faisant pas la promotion du vaccin mais bien ceux qui incitent leurs patients à ne pas se faire vacciner, ceux qui se révèlent être des "anti-vax" convaincus.