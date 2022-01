Important dispositif policier déployé devant l'ambassade camerounaise à Forest: que se passe-t-il?

"Gros dispositif à l'ambassade camerounaise. Plusieurs personnes se sont enfermées à l'intérieur, bloquant les portes avec des chaînes", nous écrit un lecteur via le bouton orange Alertez-nous, certains parlant même d’une prise d’otage. Informations prises auprès de la zone de police de Bruxelles-Midi, il ne s’agit pas d’une prise d’otage mais d’une action de protestation.

Selon la porte-parole de la zone de police, une quinzaine de personnes se sont introduites dans l'ambassade du Cameroun, installée dans un bâtiment sur l'avenue Brugmann à Forest, jeudi vers 11h40, a indiqué à Belga Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. Les manifestants sont sortis du bâtiment dans le calme après une négociation avec la police, mais des échauffourées ont ensuite eu lieu devant le bâtiment entre ces manifestants et d'autres ressortissants camerounais.



Ce sont des opposants au président camerounais Paul Biya, selon la DH, qui se sont introduits dans l'ambassade. Ils ont protesté contre le pouvoir en place au Cameroun et ont exigé la libération d'une centaine de prisonniers politiques.

Après une négociation avec la police de la zone Bruxelles-Midi, appelée sur place, les manifestants ont enlevé les chaînes qui entravaient l'entrée principale et sont sortis du bâtiment dans le calme. Mais le ton est monté ensuite, sur le trottoir, entre les manifestants et d'autres ressortissants camerounais qui attendaient devant la porte de l'ambassade. Ils s'y rendaient ce jeudi matin pour faire certaines démarches administratives. La police est alors intervenue et a procédé à 10 interpellations, a confirmé Sarah Frederickx.