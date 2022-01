Comment faire pour tenir ses bonnes résolutions en couple? Les conseils d'une experte en relation

Le début d'année est souvent synonyme de bonnes résolutions, qu'elles soient prises pour une personne seule ou en couple. La docteur en psychologie et sexologue Marie Tapernoux est venu donner des conseils, sur le plateau du RTL info 13h, aux couples qui souhaitent bien démarrer l'année.

"Le 1er janvier est l’occasion de se fixer des objectifs et de faire un bilan de ce qui va bien et ce qui peut être amélioré", commence par expliquer la spécialiste. "Le couple est toujours en train d’évoluer", ajoute-t-elle, "il y a plein d’épreuves qu’on traverse donc je trouve ça vraiment bénéfique de pouvoir se dire nos objectifs pour l’année."

On est une équipe quand on est en couple

Le principal souci des résolutions c'est la difficulté à les tenir tout au long de l'année. "Pour que ça marche, il faut être deux à jouer le jeu", conseille Marie Tapernoux. "On est une équipe quand on est en couple. Si un des deux a tendance à oublier, l’autre peut être là pour prendre le relais."

"Il faut que les objectifs soient réalistes", préconise-t-elle encore. Afin de prendre de bonnes résolutions qui ne finiront pas aux oubliettes après une semaine, Marie Tapernoux conseille de prendre des résolutions "SMART", c'est à dire : "Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis".

La règle du 4x2

En dehors des résolutions, il est important de continuer de prendre soin de son couple tout au long de la relation. Pour cela, Marie Tapernoux a une astuce, "la règle du 4x2". "S’embrasser deux fois par jours, prendre du temps en couple deux fois par semaine, deux fois par mois avoir un rendez-vous en amoureux et deux fois par an partir à deux en amoureux", précise-t-elle en ajoutant que "ça permet d’entretenir la qualité de la relation".

Il est important aussi, souligne la spécialiste, d'être attentif(ve) aux signaux de son partenaire. "Je vois énormément de couples qui me disent 'je donne énormément à l’autre et je n’ai rien en retour' et souvent c’est parce qu’on se trompe de langage affectif."

Le langage affectif, dont parle Marie Tapernoux, est la façon d'exprimer son affection. "Il y a cinq grands langages affectifs : les paroles valorisantes, les rendez-vous à deux en amoureux, les services qu’on va se rendre mutuellement, organiser des rendez-vous à deux et les surprises ou cadeaux sans qu’il y ait forcément une occasion."