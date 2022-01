Procès des attentats de Paris: recours à la force demandé pour faire comparaître Krayem

(Belga) Le président de la cour d'assises spéciale de Paris Jean-Louis Périès a demandé jeudi le recours à la force pour faire comparaître à l'audience l'accusé Osama Krayem, dont l'interrogatoire est prévu ce jour dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015. "Je vais être contraint d'utiliser la force publique pour le faire comparaître dans le box", a dit le président Périès, avant de demander au chef d'escorte d'aller le chercher et de suspendre l'audience en attendant.

L'une des avocates du Suédois de 29 ans, Me Margaux Durand-Poincloux, a demandé à lire une lettre écrite par son client pour expliquer sa position à la cour. "Dans un premier temps, je souhaitais m'exprimer devant cette cour. J'ai vu comment se déroulaient les débats et j'ai perdu espoir", y écrit Osama Krayem. "Nous faisons tous semblant, ce procès est une illusion", ajoute-t-il. "Je ne pense plus aujourd'hui que le fait que je comparaisse change quoi que ce soit, c'est pour cela que j'ai pris la décision de ne plus m"expliquer". Le procès des attentats du 13-Novembre a repris jeudi à 12h55, en présence du principal accusé, Salah Abdeslam, déclaré "apte" à comparaître après avoir été testé positif au Covid fin décembre. (Belga)