"Les semaines et mois à venir seront encore difficiles": le message d’Alexander De Croo

Un nouveau comité de concertation s’est tenu ce jeudi 6 janvier. Il était question de l’évolution de la pandémie et plus particulièrement du nouveau variant Omicron. Comme c’est le cas habituellement, Alexander De Croo a pris la parole en premier lieu. Voici son message à la population.

Un nouveau comité de concertation s’est tenu ce jeudi 6 janvier, en présence des autorités gouvernementales mais également de davantage de scientifique qu’à l’accoutumée. Sans grande surprise, le variant Omicron était au centre des discussions. Il a été question de la situation actuelle de la pandémie ainsi que l’évolution de ce nouveau variant beaucoup plus contagieux.

Comme c’est le cas habituellement lors de Codeco, c’est Alexander De Croo qui a pris la parole en premier lieu. Même si la situation sanitaire est meilleure que l’année dernière au même moment, il semble très clair, pour le Premier ministre, que les mois à venir seront encore difficiles. "On aura de chouettes moments, de beaux moments mais aussi des temps où nous serons mis à l’épreuve", a-t-il souligné. Malgré tout, il faut rester confiant et faire preuve de résilience. "Je suis convaincu qu’avec beaucoup d’énergie et beaucoup de solidarité, nous sommes capables de surmonter des moments difficiles", a-t-il insisté.

Les vaccinations booster, la première arme

Alexander De Croo a prévenu. Le nombre de contaminations ne va cesser de croître durant les prochaines semaines. "Dans les jours et semaines à venir, nous allons battre des records dans le nombre de contaminations. De grands groupes de personnes seront contaminés. La situation s'empirera d'abord avant de redevenir meilleure. Mais nous sommes armés. Parce que nous sommes un pays où sur le plan de la vaccination booster, on est déjà très bien avancé. Ces vaccinations booster est la première arme contre les maladies graves", a-t-il indiqué. Comme l'expliquait le virologue Steven Van Gucht, deux raisons peuvent expliquer cette augmentation.

Parallèlement au recours de la 3e dose, le Premier ministre a rappelé l'importance des gestes barrière afin de freiner la propagation du virus. Enfin, il a également profité de cette conférence de presse pour adresser ses meilleurs vœux aux Belges. "Les deux années précédentes ont permis de comprendre à quel point la santé est importante, que l’on soit jeune ou plus âgées, on a tous constaté l’importance d’avoir une bonne santé", s’est-il exprimé.