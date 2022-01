Codeco: les mesures maintenues, le pic de la 5e vague attendu en janvier

(Belga) Le comité de concertation de jeudi a, sans surprise, abouti jeudi à un maintien global des règles déjà valables actuellement. Rien ne change pour le télétravail (un jour de retour admis par semaine) et l'enseignement reprendra bien à 100% en classe dès la rentrée, en maternelle, primaire et secondaire. Le futur "baromètre" ou "plan de gestion de crise par étapes", selon les mots du Premier ministre Alexander de Croo, ce plan qui pose déjà question parmi les acteurs de la culture, devra être "affiné" et "élaboré" par le commissariat corona.

"On sait déjà qu'il y aura des hauts et des bas dans les prochains mois. Il est donc important d'avoir une certaine prévisibilité", a commenté le Premier ministre. La réunion entre représentants du gouvernement fédéral et des exécutifs des entités fédérées était le premier "codeco" de l'année consacré à la pandémie de Covid-19. La fin de l'année dernière avait été marquée par une succession de comités de concertation plutôt houleux, avec la contestation du secteur culturel qui a obtenu un certain retour en arrière. Cette fois, deux experts du groupe chargé de recommander la stratégie de gestion (le GEMS), Steven Van Gucht et Geert Molenberghs, étaient présents auprès des politiques pour faire le point sur la situation épidémiologique et évaluer l'impact potentiel du variant Omicron. L'heure est à l'interaction renforcée entre politiques et scientifiques, a indiqué Alexander De Croo: là aussi, "l'union fait la force". Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano, a d'ailleurs longuement fait le point face à la presse. "On peut dire que la 5e vague a débuté", dont on attend un pic "vers la mi-janvier" pour ce qui est des contaminations, et vers la "fin janvier" pour ce qui est des hospitalisations, a expliqué le virologue. "Il est encore très difficile pour le moment de savoir comment les choses vont évoluer pour les soins intensifs, nous pensons que l'on va rester dans nos capacités", mais le pic attendu fin janvier dans les hôpitaux "restera une charge lourde pour la première ligne", met-il en garde. Le message: rester vigilants, maintenir les gestes barrières et la prudence maximale face aux personnes fragiles, et vacciner. "Heureusement, Omicron est plus clément (que le variant Delta, NDLR)", ajoute Steven Van Gucht.