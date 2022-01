Assaut du 6 janvier: principaux points du discours de Biden

Le président Joe Biden a marqué jeudi le premier anniversaire de l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021, avec un discours très dur contre Donald Trump, accusant son prédécesseur d'être responsable des troubles qui ont ébranlé la démocratie américaine.

Voici ses principales déclarations:

- "Insurrection armée" -

"Pour la première fois dans l'histoire, un président n'a pas seulement perdu une élection, il a tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir", a affirmé Joe Biden.

Les partisans du milliardaire républicain qui menaient l'attaque sur le siège du Congrès "n'étaient pas un groupe de touristes, c'était une insurrection armée. Ils ne cherchaient pas à confirmer la volonté du peuple, mais à nier la volonté du peuple", a-t-il ajouté.

- "Tissu de mensonges" -

"L'ancien président des Etats-Unis a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l'élection de novembre 2020, il l'a fait car il préfère le pouvoir aux principes, car il considère que son propre intérêt est plus important que l'intérêt du pays", a dit Joe Biden, soulignant que Donald Trump avait "bâti son mensonge pendant des mois" avant le scrutin.

- "Couteau sous la gorge" -

"Je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie. Nous nous assurerons que la volonté du peuple est entendue, que les bulletins de vote l'emporteront, pas la violence", a promis Joe Biden.

Tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger, "nous sommes engagés dans une lutte entre démocratie et autocratie", a lancé le président américain. "Je n'ai pas cherché ce combat" mais "je ne me défilerai pas".

- "Il a perdu" -

Joe Biden a répété que Donald Trump avait "perdu" l'élection présidentielle, celle-ci ayant été "la plus grande démonstration de la démocratie dans l'histoire de ce pays" en raison d'un record de participation.

"Il n'accepte pas d'avoir perdu", a-t-il dit.

Donald Trump "n'est pas seulement un ancien président, c'est un ancien président battu. Battu avec une marge de plus de 7 millions de voix lors d'une élection libre et impartiale".

"Vous ne pouvez pas aimer ce pays simplement quand vous gagnez. Vous ne pouvez pas obéir à la loi simplement quand ça vous arrange. Vous ne pouvez pas être un patriote quand vous acceptez et vous permettez (de répandre) des mensonges".

- "Anti-Américain" -

Joe Biden a accusé les partisans de Donald Trump de vouloir "réécrire l'Histoire".

"Ils veulent vous faire croire que le jour de l'élection était le jour de l'insurrection, et que les émeutes qui ont eu lieu le 6 janvier était la véritable expression de la volonté du peuple", a-t-il dit.

Il a aussi dénoncé les lois électorales votées dans plusieurs Etats dirigés par des républicains, destinées selon leurs détracteurs à restreindre l'accès au vote des minorités qui penchent vers les démocrates.

"L'ancien président et ses partisans ont décidé que le seul moyen de gagner est de restreindre votre vote et de saboter vos élections. C'est mal, c'est anti-démocratique et franchement, c'est anti-américain", a-t-il affirmé.