Vers la création d'un "baromètre" pour évaluer la situation sanitaire? "Un outil de gestion mais pas un pilote automatique", avertit Alexander De Croo

Le comité de concertation a, sans surprise, abouti jeudi à un maintien global des règles déjà valables actuellement. Rien ne change pour le télétravail (un jour de retour admis par semaine) et l'enseignement reprendra bien à 100% en classe dès la rentrée, en maternelle, primaire et secondaire.

Le futur "baromètre", ou "plan de gestion de crise par étapes" selon les mots du Premier ministre Alexander De Croo, projet qui pose déjà question parmi les acteurs de la culture, devra être "affiné" et "élaboré" par le commissariat corona. Ce projet de baromètre est sur la table depuis de nombreux mois mais n'a pas encore vu le jour. Comment l'expliquer? "On était plutôt dans une perspective où l'on se disait 'On va casser ce virus, il ne va bientôt plus être là'. Maintenant, on est dans une autre perspective. À cause des différents variants, on sait que pendant une certaine période, on va avoir des hauts et des bas", a argumenté le Premier ministre sur le plateau du RTL INFO 19h.

Ce n'est pas un pilote automatique

Alexander De Croo a indiqué que l'apparition de ce nouveau baromètre pourrait se faire d'ici "quelques semaines". Actuellement, tout est encore à discuter à son propos. "C'est un outil de gestion mais il faut être prudent. Ce n'est pas un pilote automatique. C'est quelque chose qui nous aide pour prendre des décisions quand les chiffres vont dans le mauvais ou bon sens", a-t-il mis en garde. Selon lui, cet outil devra nous permettre d'apprendre à vivre avec la circulation du covid dans notre pays. "Il y aura probablement des périodes où l'on pourra vivre de manière assez libre mais il y a un effet saisonnier et des variants. Donc on doit avoir un système pour mieux gérer le fait que, dans les 2 ou 3 années qui viennent, on aura des moments", a-t-il précisé.

C'est le commissariat Corona qui est chargé de développer cet outil. Plus tôt dans la journée, lors de la traditionnelle conférence de presse qui suit le comité de concertation, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait détaillé les fonctions de ce baromètre. Il s'agira de "créer un schéma de décision plus équilibré entre les secteurs, plus prévisible et proportionnel, un ensemble bien structuré de mesures logiques et cohérentes en fonction de la situation épidémiologique". Mais il n'y aura "pas de déclenchement automatique", répète-t-il: le baromètre "invitera le codeco à réfléchir à certaines mesures" lorsqu'un seuil se présente. Suite au prochain épisode, soit à un prochain Codeco, mais le travail ne sera pas simple, a prévenu le socialiste.