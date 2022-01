Alexander De Croo réagit à la phrase polémique prononcée par Emmanuel Macron: "Ce n'est pas mon vocabulaire"

En France, à trois mois de la présidentielle, Emmanuel Macron se place au cœur de la campagne en assumant une attaque frontale contre les non-vaccinés. S'adressant aux non-vaccinés, il les avait appelés à faire "ce geste simple" de recevoir une première dose, car "toute la France compte" sur eux. "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", avait-il lancé, utilisant un langage cru inhabituel pour un président.

Invité sur le plateau du RTL INFO 19h, Alexander De Croo est revenu sur cette phrase lâchée par le président français. "Ce n'est pas mon vocabulaire. Je ne le dirai clairement pas de cette manière-là. Si l'on utilise le mot 'embêter', moi, je veux plutôt embêter le virus, pas les gens. Ce que l'on veut, c'est faire le maximum pour ralentir ce virus". Avant d'ajouter: "Et pour cela, une seule chose nous aide vraiment: la vaccination. Dans notre pays, elle fonctionne très bien. Aujourd'hui, un Belge adulte sur deux a déjà reçu le booster. Il y a beaucoup de volonté de se faire vacciner dans notre pays. Je sais qu'il y a une partie de la population qui hésite et je ferai tout pour la convaincre. Mais je reste convaincu que convaincre les gens, c'est plus efficace que les embêter".