Le New York Times rachète le site d'information sportive The Athletic pour 550 millions

(Belga) Le New York Times va acquérir le site d'information sportive The Athletic, devenu en six ans une référence de son secteur, pour 550 millions de dollars, un nouveau signal de la diversification du groupe de presse.

Le site continuera de fonctionner indépendamment du New York Times, a indiqué le quotidien dans un communiqué publié jeudi. Lancé en 2016, The Athletic avait fait le pari de l'information sportive payante toute en ligne mais à forte implantation locale, embauchant des journalistes renommés, dans les grandes villes américaines. Profitant de la mauvaise santé d'une presse locale souvent exsangue financièrement, la plateforme est rapidement devenue un lieu incontournable pour l'information sportive aux Etats-Unis. Fin 2021, elle comptait environ 1,2 million d'abonnés, a indiqué le New York Times. Le site s'est développé à vitesse accélérée, lançant une version britannique en 2019 et nouant un partenariat avec le groupe australien de télévision Optus Sport en 2021. Il a aussi créé de nombreux podcasts, dont le populaire The Lead. (Belga)