Le 1722 activé à la suite d'une alerte jaune de l'IRM

(Belga) Le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro 1722 à la suite d'une alerte jaune de l'Institut royal météorologique (IRM) pour de la pluie dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg.

Ce numéro est disponible pour signaler des dommages et dégâts des eaux causés par les intempéries et pour lesquels une assistance des pompiers est nécessaire, ce afin de soulager le 112 qui est destiné aux situations présentant un danger pour la vie. L'IRM a introduit une alerte jaune dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg valable jusque dimanche 07h00, afin de prévenir de précipitations abondantes pouvant dépasser les 25 millimètres. Une autre alerte jaune a été émise pour prévenir de conditions glissantes dans toutes les provinces. En Wallonie, celle-ci est valable de 09h00 vendredi matin (sauf dans le Brabant wallon) jusque 10h00 samedi. Dans le Brabant wallon et le reste des provinces, elle commencera à 22h00. (Belga)