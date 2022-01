Nouvelle année record pour les saisies de cocaïne: près de 90 tonnes découvertes au port d'Anvers

En Belgique, les douanes ont saisi près de 90 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers l'an dernier. C’est un record. Cela représente deux fois plus qu’il y a 5 ans. Mais comment les douanes s’y prennent-elles pour identifier les cargaisons de drogue ? Il existe plusieurs éléments techniques.

C’est une nouvelle année record pour les saisies de cocaïne dans notre pays. Les douanes ont saisi quelque 89,5 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers en 2021. C'est un tiers de plus qu'en 2020 et le double d'il y a cinq ans.

Comment les douanes s’y prennent-elles pour identifier les cargaisons de drogue ? C’est toute une logistique. Il y a évidemment le travail des chiens renifleurs avec de nouveaux chiots qui sont en train d’être formés, notamment pour détecter de la cocaïne dans les conteneurs en provenance d’Amérique du Sud. Il faut savoir que la cocaïne saisie vient principalement du Panama, d'Equateur et du Paraguay.

Mais avant que les chiens renifleurs se mettent au boulot, il y a tout un travail autour du scanning avec différents type de scanners qui sont utilisés pour détecter de la drogue dans les conteneurs avant même de les ouvrir. Il y a, par exemple, le Backscatter. Il s’agit d’un véhicule équipé de caméras qui circulent autour des conteneurs pour détecter d'éventuelles traces de drogue à l'intérieur ou des sacs qui contiennent notamment de la cocaïne.

Un véhicule comme celui-là représente un investissement de 1,5 million d'euros. Mais c'est grâce à ce type d'investissement qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus de drogue chez nous, avec une augmentation des saisies de 36% par rapport à 2020. "Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une augmentation substantielle de la production de cocaïne mais aussi des héroïnes, mais surtout cocaïne. Ensuite, il y a aussi eu l’opération Sky de la police qui nous a donnés de l'intelligence afin de nous permettre d'arrêter plus de cocaïne. Et évidemment il y a le travail de nos agents", explique Kristian Vanderwaeren, administrateur général des douanes et accises.