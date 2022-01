Salon CES de Las Vegas: la lutte contre le coronavirus au coeur des nouvelles technologies

Le salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas s'est ouvert ce mercredi 5 janvier. Parmi les plus de 2.000 exposants, il y a quinze entreprises wallonnes. Certaines devraient nous permettre de mieux lutter contre le coronavirus.

Une start-up française y présente le prototype du masque le plus efficace contre le virus du Covid. Ce masque est connecté à un boîtier à porter à la ceinture. Il filtre et détruit les particules fines selon son inventeur. Vincent Gaston, fondateur et créateur du masque Airxom explique le concept dans le RTLinfo 13H: "Ce que vous voyez, c'est le filtre de sécurité. Derrière vous avez le filtre catholidique qui est alimenté par ce cordon qui est relié à ce boîtier d'alimentation."

Franck Gaizal, co-créateur de la start-up, surenchérit: "C'est l'outil fantastique pour lutter contre la crise du Covid. Avec ce masque, vous n'aurez pas besoin de faire une quatrième vaccination, une cinquième une sixième en fonction de toutes les variantes du virus..."

Encore faut-il pouvoir porter un tel dispositif en continu et en toutes circonstances... Le coût annoncé de cet appareil dont la commercialisation est prévue au printemps prochain est de 300 euros le masque.

L'air vient de l'extérieur et il est tiré par le ventilateur et il est poussé à l'intérieur

D'autres ont misé sur des dispositifs plus légers, mais disent-ils, tout aussi efficaces. C'est le cas d une autre société française qui a mis au point un mini-ventilateur à fixer sur votre masque.

Eric Fauchard, fondateur de aeronest: "L'air vient de l'extérieur et il est tiré par le ventilateur et il est poussé à l'intérieur au niveau du nez et est intégralement filtré".

Le salon des nouvelles technologies de Las Vegas, c'est un plongeon dans le futur telle qu'imaginée par les esprits les plus créatifs. On peut même y trouver des animaux robotisés réconfortants, tout aussi utiles en cas d'épidémie.