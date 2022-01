Les voitures hybrides et électriques progressent chez nous: voici les voitures les plus vendues en 2021 en Belgique (vidéo)

Les voitures neuves ne sont pas les plus populaires dans notre pays. 2021 fut même une année historiquement pauvre pour ces véhicules, avec 383.123 immatriculations, soit 11% de moins qu'un an plus tôt. C'est le niveau le plus faible depuis 1995.

Alors comment expliquer cette baisse importante ? "L'offre n'arrive pas à répondre à la demande à cause d'une pénurie mondiale de pièces détachées électroniques qui sont essentielles dans la production automobile", explique Christophe Dubon, porte-parole de la Fédération Belge de l'automobile et du Cycle. Si les ventes baissent, les tendances changent auprès des acheteurs.

En effet, le diesel est en chute libre avec 9,2% de voitures en moins. Les Belges préfèrent visiblement se tourner vers l'hybride et l'électrique, qui prennent un poids conséquent dans les ventes nationales. "Elles ont atteint une part de marché de 23% en 2021. C'est le même niveau que le Diesel, ça n'a jamais été aussi haut et c'est historique", confirme Christophe Dubon.

Si l'on s'intéresse aux véhicules les plus vendus, les Wallons optent pour la Dacia Sandero. En Flandre, c'est la Volvo XC40 qui a été plébiscitée.