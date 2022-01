Cora rappelle deux glaces: ne les consommez pas 

Cora a décidé vendredi, en consultation avec l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca), de procéder au rappel de la glace vanille-spéculoos et d'une bûche glacée façon panna cotta aux framboises de la marque Cora, vendues dans ses hypermarchés belges ainsi que dans tous les Match et Smatch de Belgique. Ces deux produits présentent une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène, un produit phytopharmaceutique.

Les numéros de lots concernés sont 29.520 (glace vanille-spéculoos), 28.020 et 31.420 pour la bûche glacée. Les clients qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils seront remboursés. Entre-temps, les produits ont été retirés des rayons de tous les magasins. Tout client souhaitant obtenir plus d'informations peut contacter le service qualité de Cora au 071. 69.95.24 ou par e-mail à l'adresse suivante : ALERTES-RETRAITS@CORA.BE.