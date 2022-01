Pour être sain et sûr, l'habitacle des voitures se garnit de capteurs et purificateurs

Des purificateurs d'air, des capteurs pour empêcher l'oubli d'un enfant, des pare-soleil intelligents: les outils se multiplient pour que les automobilistes se sentent en sécurité au sein de leur voiture.

L'idée est de transformer le véhicule "en une sorte de cocon sain", a expliqué Christophe Périllat, directeur général délégué de l'équipementier français Valeo, lors d'une conférence de presse au grand salon de la tech se déroulant cette semaine à Las Vegas.

Pour ce faire le groupe propose diverses technologies allant du contrôle de l'attention du conducteur, à la filtration de l'air en passant par l'apport d'un confort thermique personnalisé à chaque passager.

Pour les bus et les cars, Valeo a aussi sorti un purificateur d'air censé éliminé plus de 95% des virus, dont celui du Covid-19, pendant les trajets avec des passagers.

Également présents à Vegas, CabinAir et Marelli ont développé des purificateurs d'air pour les voitures pouvant être intégrés à l'habitacle ou simplement installés dans le porte-gobelet.

Gentex travaille de son côté sur un capteur à base de nano-fibres pouvant surveiller la qualité de l'air et identifier d'éventuels contaminants.

L'attention portée à la santé et au bien-être du conducteur est d'abord apparue dans le transport routier, où les longues heures de conduite ont un réel impact physique sur les chauffeurs, explique à l'AFP Carla Bailo, directrice du Centre pour la recherche automobile.

Après avoir cherché à rendre les sièges et les cabines plus ergonomiques, les fabricants ont commencé à développer des outils pour repérer par exemple d'éventuels problèmes cardiaques, puis des solutions pour "surveiller" le chauffeur et sa capacité à conduire.

- Stress -

La multiplication de capteurs dans la voiture a ensuite été alimentée par de nouvelles réglementations imposant, par exemple, en Europe des systèmes d'avertissement en cas de somnolence ou de distraction du conducteur.

En Italie, une loi exige des systèmes d'alerte sur les sièges enfants.

Forte de son expérience dans le pays, la start-up italienne Filo est venue à Las Vegas pour lancer son coussin aux Etats-Unis, où quelques dizaines de bébés et enfants oubliés meurent chaque année d'hyperthermie dans des voitures.

"Avec nos vies trépidantes, le stress, un e-mail du boulot, il arrive encore malheureusement parfois que des parents aient un trou de mémoire, soient distraits, et laissent leur enfant dans la voiture", explique Rudolf Jantos, responsable marketing.

Le coussin de Filo, relié par Bluetooth au téléphone du parent, peut repérer si un enfant, et non un sac, reste dans son siège quand le conducteur s'éloigne du véhicule et l'alerter.

D'autres systèmes peuvent repérer l'oubli d'un enfant dans la voiture, via des caméras, des radars, la détection de vibration, des capteurs de poids, souligne Mike Ramsey, spécialiste du secteur automobile au cabinet Gartner.

Ces produits ne sont, pour la plupart, pas entièrement nouveaux mais ils "sont devenus plus pratiques en termes de coûts et de capacités" grâce aux progrès des algorithmes et à la montée en puissance des processeurs, dit-il.

- Respect de l'intimité -

Le développement des systèmes d'aide à la conduite, avec l'installation de caméras et de radars sur certaines voitures, a aussi participé au mouvement, estime Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.

Ces appareils sont par la même occasion entrés dans l'habitacle.

"Là où nos clients se concentraient auparavant surtout sur le confort du siège et le confort thermique, ils sont désormais aussi en demande de confort visuel et de sécurité avec ces nouvelles technologies", indique-t-il.

L'équipementier Bosch expose ainsi au CES un pare-soleil transparent baptisé Virtual Visor, capable de bloquer uniquement les rayons dirigés vers les yeux du conducteur grâce à une caméra détectant leur position.

"L'élément essentiel dans ces technologies est de les utiliser pour améliorer l'expérience des clients, pas de donner l'impression d'être trop invasif", remarque Carla Bailo.

"Il y a un équilibre délicat à trouver entre +on est là pour assurer votre sécurité et votre santé+, et +on est là pour surveiller ce que vous faites+", conclut-elle.