Hébergés, Johnny et sa famille doivent respecter les mesures sanitaires de la maison d'accueil: "On n'a pas le choix"

Les températures que l'on connaît actuellement poussent de nombreux sans-abri à chercher un peu de chaleur. Les structures spécialisées accueillent beaucoup de monde en ce moment. Des abris de nuit et des maisons d'accueil ont dû adapter leurs règlements internes aux mesures sanitaires.

Depuis 6 mois, Johnny et sa famille sont hébergés au Triangle, une maison d'accueil à Mont-sur-Marchienne. "Avec le froid, c'est sûr qu'on est bien ici", a dit le père de famille. Cette vie en communauté nécessite de respecter les règles sanitaires, mais la famille est soulagée d'avoir un endroit où vivre.



"On fait attention, on essaie tous de respecter les règles sanitaires. On fait avec, c'est la communauté. On n'a pas le choix. Mais sinon, c'est parfait. On n'en demande pas plus", dit l'homme reconnaissant.



À 14 ans, Danny est hébergé dans le même centre avec ses parents depuis juillet. "Il y en a qui n'ont pas cette chance. Il y en a qui sont à la rue. On a quand même un petit peu de bol".



Le Triangle accueille les familles dans le besoin. L'endroit dispose aussi d'un abri de jour et de nuit pour l'hiver. Mais ce n'est pas toujours évident avec les règles sanitaires. "Par rapport au covid, c'est très limité, car on ne peut plus faire les mêmes activités que celles qu'on faisait avant", explique Mélissa Georges, éducatrice. "On fait des choses en extérieur, mais en intérieur, c'est limité. On a un peu peur de perdre ce lien qu'on avait avant avec les familles".



En 2021, la maison d'accueil a hébergé 117 familles avec au total 230 enfants. C'est 14 % de plus que l'année précédente.