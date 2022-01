Suède: la princesse héritière testée positive au Covid pour la 2e fois en moins d'un an

(Belga) La princesse héritière Victoria de Suède, qui avait eu le Covid-19 en mars 2021, a été testée positive une nouvelle fois samedi, a annoncé le palais royal.

"La princesse héritière, qui est entièrement vaccinée, a des symptômes de rhume mais se porte sinon bien", a écrit la cour dans un communiqué, précisant qu'elle était isolée chez elle, ainsi que sa famille. C'est la deuxième fois en moins d'un an que la princesse Victoria, 45 ans, est testée positive au Covid-19. En mars 2021, son époux, le prince Daniel, avait lui aussi été testé positif, ce qui n'a pas été annoncé samedi. Ses parents, le roi Carl XVI Gustaf, 75 ans, et la reine Silvia, 78 ans, qui ont tous deux reçu trois doses de vaccin, ont eux été testés positifs lundi. Selon l'Agence nationale de santé, le pays nordique a enregistré 23.877 nouveaux cas le 5 janvier, plus du double des chiffres du pic de décembre 2020. Vendredi, le royaume de 10,4 millions d'habitants recensait au total 1.416.650 cas confirmés de contamination par le Covid-19, dont 15.377 décès. (Belga)