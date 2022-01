Afghanistan: un kiné belge décrit la situation sanitaire depuis la prise de pouvoir des talibans

Eric Weerts connaît bien l’Afghanistan. Ce kinésithérapeute belge y a mené de nombreuses missions pour l'ONG Handicap International depuis près de 20 ans. Au mois d'août dernier, il a dû quitter le pays en catastrophe avec la prise du pouvoir par les talibans. Depuis, il y est retourné en novembre et a pu constater la détérioration de la situation. Notre équipe l'a rencontré.

Jacob, un enfant Afghan, a été mordu par un serpent il y a 3 ans. L'instabilité de son pays n'a pas permis de le soigner correctement: il a du être amputé. Le boulot de son kinésithérapeute belge, Eric Weerts, c'est de lui rendre sa mobilité.

Eric Weerts, kinésithérapeute pour l'ONG Handicap International avec laquelle il a réalisé de nombreuses missions en Afghanistan, a rencontré notre équipe à Liège pour expliquer en quoi consiste son travail sur place: "Pour les enfants, c'est très important qu'il y ait un suivi. Ce n'est pas juste une prothèse à un moment dans sa vie, c'est tout un suivi, un accompagnement jusqu'à la fin de sa vie comme on en a l'expérience avec les 20.000 autres amputés qu'on a vu dans ce centre-là depuis qu'il existe", explique-t-il.

Avec la prise des talibans au pouvoir, un accès au soin plus compliqué

Eric Weerts connaît bien l'Afghanistan, il a dû quitter le pays en catastrophe au mois d'août dernier quand les talibans ont pris le pouvoir. Lorsqu'il y retourne en novembre, seul 20% des hôpitaux sont opérationnels, et de nombreux travailleurs ne sont pas payés. "La situation économique du pays fait que l'inflation est tellement montée. Donc votre argent, quand vous êtes payés, perd de sa valeur chaque mois avec une inflation de 10%. Ce qui fait que les gens qui sont déjà vulnérables, qui sont pauvres, ont encore moins accès à la nourriture bon marché", détaille le kinésithérapeute.

Lorsqu'il est en Afghanistan, ce kiné belge forme des Afghans pour assurer les soins sur place. Plus de 50% de ces futurs kinés sont des femmes. Et ça peut poser problème... Parfois, les talibans tentent de les empêcher de venir travailler. Il faut alors négocier, explique Eric Weerts qui dit à notre journaliste les propos tenus lors des négociations: "Nous avons formé des femmes kinésithérapeutes dans le pays justement pour ouvrir l'accès et respecter vos coutumes puisqu'une femme kinésithérapeute peut soigner une femme patiente. Mais si vous dites que la femme kinésithérapeute ne peut plus se déplacer vers le centre ou ne peut plus travailler, est-ce que vous êtes d'accord que votre femme ne soit pas soignée?". Et d'après le kinésithérapeute, cela fonctionne.

Une situation qui s'empire: de nombreux Afghans songent à quitter leur pays

Point positif du nouveau régime: il y a moins d'attentats et moins de contrôle le long des routes. Mais ça ne suffit pas à faire oublier les problèmes. "Le retour qu'on a des Afghans, c'est de dire 'ce gouvernement ne répond pas à nos aspirations, ils nous avaient promis des choses et il n'y répondent pas'", explique Eric Weerts.

De plus en plus d'Afghans envisageraient de quitter leur pays. Un exil compliqué par des frontières plus cadenassées qu'avant. Plus utile là-bas que jamais, Eric Weerts y retourne en février.