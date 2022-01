Qualifications Mondial 2023 de handball - La Belgique bat la Turquie et reste en course pour la 2e place

(Belga) La Belgique a battu la Turquie 37-28 (mi-temps: 17-13) samedi, à Hasselt, dans son quatrième match de qualification au Mondial 2023 de handball (messieurs). Un succès qui permet aux Red Wolves de rester dans la course à la deuxième place.

Les hommes de Yerime Sylla s'étaient inclinés face à la Grèce (27-29) et avaient partagé contre le Kosovo (28-28) en novembre. Mercredi, à Kastamonu, ils avaient perdu le match aller contre les Turcs (30-25). Au classement, les Belges (3 points) restent troisièmes, à un point de la Turquie, deuxième. La Grèce (6 points) trône en tête avant de recevoir le Kosovo (0) dimanche. La Belgique doit figurer à l'une des deux premières places de son groupe pour pouvoir disputer la deuxième phase de qualification prévue en mars et avril de cette année. La phase finale de ce Mondial 2023 se jouera elle en Pologne et en Suède. Les deux derniers matches de la Belgique dans cette première phase sont programmés le jeudi 13 janvier en Grèce (18h15) et le samedi 15 janvier à Hasselt (20h15) face au Kosovo. Les Red Wolves enchaîneront immédiatement avec les barrages du championnat d'Europe contre le Luxembourg les 20 et 22 janvier pour une place en groupes de qualification de l'Euro 2024 organisé en Allemagne. (Belga)