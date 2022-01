Intempéries - Plusieurs cours d'eau wallons et leurs affluents en préalerte de crue

(Belga) En raison d'un front pluvieux qui traverse actuellement la Belgique, plusieurs cours d'eau et leurs affluents en Wallonie sont en préalerte de crue - ou vont l'être plus tard dans la nuit ou à l'aube -, a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW, sur son site internet.

La Dendre, la Senne, le canal Charleroi-Bruxelles, la Haine, la Haute-Sambre, la Basse-Sambre, la Haute-Meuse, l'Eau d'Heure, le Viroin, l'Eau Blanche, l'Eau Noire et la Haute-Semois ainsi que leurs affluents respectifs sont concernés par cette phrase de préalerte. Seule la province de Liège et ses cours d'eau sont pour l'heure en situation normale. (Belga)