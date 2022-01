"Ça risque de devenir impossible à gérer pour les médecins et hôpitaux": Frank Vandenbroucke appelle à "rester vigilant"

Le centre fédéral de crise se prépare au scénario d'une vague de contaminations telle qu'elle pourrait paralyser le pays. Dans le secteur hospitalier, un travail est également en cours, a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, au cours des émissions politiques dominicales.

"Il faut espérer le mieux, mais se préparer au pire", a souligné M. Vandenbroucke sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche.

Les autorités redoutent la contagiosité du variant Omicron du Covid-19. Si le virus se répand massivement, même s'il est moins virulent, il pourrait mener à un très grand nombre de personnes en isolement, qui ne seraient dès lors plus en mesure de travailler.

Vendredi, le gouvernement a rencontré les fédérations d'employeurs pour évoquer le problème. De son côté, le centre de crise réalise un monitoring des secteurs et infrastructures critiques - énergie, eau, alimentation, finances, etc. - afin d'assurer leur continuité.

Il faut rester vigilant

Un cadre d'action est en cours d'élaboration dans les hôpitaux. Selon le ministre, il devrait être prêt dans les jours qui viennent. Il s'attachera aux transports entre les hôpitaux, à la coopération entre les hôpitaux et les maisons de repos, etc. La Défense a été appelée à la rescousse et la ministre, Ludivine Dedonder, a répondu favorablement. Sa contribution pourrait se révéler particulièrement importante en matière de personnel non médical.

Aux yeux du ministre et des scientifiques qui conseillent les autorités, la priorité est un ralentissement de la propagation du virus. "Il y a cette idée aujourd'hui que l'on peut laisser aller. Au contraire, il faut être vigilant et ralentir la vague au maximum", a déclaré le ministre. "Sinon, cela risque d'être très difficile voire impossible à gérer pour les médecins généralistes et les hôpitaux."

"On a envoyé aux hôpitaux trois scénario possibles et on leur a demandé de se préparer le mieux possible. (...) J’ai demandé à la ministre de la Défense si les militaires peuvent venir en renfort si nécessaire et la réponse était favorable", ajoute encore le ministre Vandenbroucke.

"Un tsunami de contamination va paralyser la société"

Plus tard dans l'émission, le ministre a fustigé le témoignage d'une personne qui dit ne pas respecter les mesures d’isolement malgré qu’elle soit positive au Covid et qu’elle se fiche de contaminer les autres. "J’invite la personne à se rendre dans un hôpital et voir ce qu’il se passe. Ce sont des gens qui vivent sur une autre planète", peste Frank Vandenbroucke.

"Je comprends que des gens en ont marre et qu’ils disent que ça doit prendre fin", ajoute-t-il. "Il faut comprendre que même avec le variant Omicron ça peut être dangereux pour les personnes vulnérables. Un tsunami de contamination va paralyser la société donc il y a une responsabilité pour tout à chacun de ne pas infecter d’autres personnes. Le vaccin joue un rôle même s’il n’y a jamais de certitude totale."

"Je crois qu’il faut prendre un minimum de responsabilité pour sa famille, ses amis et la société toute entière", conclut le ministre.