"Il faut que 100% de la population soit vaccinée": Frank Vandenbroucke veut "un vrai débat" sur la vaccination obligatoire

Invité dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a été questionné sur la possibilité de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire ou l'instauration d'un pass vaccinal, comme en France. "La première question est 'c’est quand le débat ?'", clame d'entrée le ministre. "Il faut un vrai débat au parlement. Il faut bien le préparer aussi vite que possible. (...) Je crois que le parlement va se lancer dans le débat aussi vite que possible", avance Frank Vandenbroucke.

Sur l'instauration d'un pass vaccinal, comme instauré en France, le ministre de la Santé s'est montré favorable à une mesure qu'il trouve "plus flexible".

"Je n’ai pas aimé les propos du Président Macron. Il faut éviter de type de polarisation", condamne Frank Vandenbroucke en faisant référence aux propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré vouloir "emmerder les non-vaccinés". "Je crois que le pass vaccinal, basé sur une mesure transparente et légale, ça peut être une bonne idée", reconnait Frank Vandenbroucke.

Rendre le vaccin contre le covid obligatoire "c’est compliqué. Ce n’est pas comme la polio où une dose suffit à vie". "Le pass vaccinal est plus flexible, plus proportionné comme instrument, et c’est possible de le rendre temporaire."

Encore une fois, le ministre a appelé tout le monde à bien se faire vacciner et a reconnu l'erreur de jugement du gouvernement qui, il y a un an, pensait qu'une jauge de 70% serait suffisante.

"Il y a un an, on pensait qu’avec 70% de la population vaccinée, ça serait suffisant mais on se rend compte maintenant qu’il faut que 100% soit vaccinée", conclut le ministre de la Santé.