Pourquoi refuser de se faire vacciner? Paolo et Mathieu expliquent leur choix

Une manifestation a eu lieu ce dimanche à Bruxelles contre les mesures sanitaires. Parmi les participants, il y avait des citoyens qui refusent de se faire vacciner. Nous avons rencontré deux de ces manifestants avant l'événement. Ils nous expliquent pourquoi ils refusent le vaccin et les conséquences que ce choix a depuis sur leur quotidien.

Ils ont choisi de ne pas se faire vacciner contre le covid par prudence ou par idéologie. Mathieu a 36 ans, Paolo 45. Dans les deux cas, il s'agit d'un choix personnel qu'ils assument, et que rien ne fera changer. "Je n'ai jamais hésité. Dès le début, je ne voulais pas me faire vacciner par un vaccin expérimental. Je ne veux pas être un cobaye, je ne veux pas être une souris de laboratoire ", nous confie Paolo. Il nous indique avoir eu le covid il y a environ quinze jours. "Je n'ai pas eu de fièvre, j'ai eu simplement des douleurs au dos. Ça a duré quatre ou cinq jours. Et je me sens plus fort".

De son côté, Mathieu met en avant ses antécédents médicaux comme explication. "Personnellement, j'ai un parcours de santé qui fait que j'ai vraiment confiance dans mon système immunitaire, dans ses capacités d'auto-guérison. J'ai eu une maladie auto-immune plutôt grave étant jeune. J'ai pu m'en rétablir en faisant entièrement confiance aux capacités de mon corps à répondre à une menace pour s'en sortir par lui-même", explique Mathieu.

J'ai vraiment perçu ça comme une grosse campagne marketing

L'un et l'autre de nos témoins disent ne pas supporter la pression exercée sur les citoyens pour qu'ils se vaccinent. "Qu'on vaccine les personnes fragilisées, là vraiment il n'y a pas de problème, mais pour autant qu'on ne les oblige pas. Forcer les citoyens, c'est ne pas respecter leur identité, leur conception de la vie, leur personne, leur intégrité physique, morale et psychologique", nous dit Paolo.

"Moi j'ai vraiment perçu ça comme une grosse campagne marketing. Du coup, on a cherché à me vendre un produit dont personnellement je ne sentais pas avoir le besoin. Donc voilà, c'est ma décision de ne pas me faire vacciner", explique Mathieu.

Je trouve ça assez injuste de se faire handicaper socialement

Ce choix de ne pas se faire vacciner a des conséquences. "C'est quand même pas facile à vivre au quotidien, de se retrouver pointé du doigt pour des raisons que je juge tout à fait illégitimes. J'ai beaucoup moi de facilités à aller au restaurant ou à aller boire un verre. Donc si c'est vraiment une occasion spéciale, là je vais passer un test antigénique pour avoir un pass temporaire. Mais de manière générale, c'est clair que la vie sociale en a pris un coup", nous confie Mathieu. "Au niveau social, personnellement je déguste. Au niveau mental, je déguste aussi. Je trouve ça assez injuste de se faire handicaper socialement, puisque la santé ce n'est pas que la santé physique, mais c'est aussi la santé sociale et mentale", ajoute-t-il.

Paolo a lui aussi dû renoncer à des activités. "Je ne peux plus faire de sport. J'étais inscris au sport et j'ai dû arrêter mon abonnement. Plus de sport possible. J'ai pris du poids", explique-t-il.

Malgré ces conséquences, nos témoins ne comptent pas se faire vacciner. "Pour moi, ce qui compte, c'est la conviction qu'il faut vivre dans un monde juste, avec le respect de notre constitution", s'exprime Paolo.