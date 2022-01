Compensation financière pour payer votre gaz et votre électricité: qui y a droit?

Une compensation financière dont vont bénéficier près d’un million de ménages belges.

Les prix de l’énergie ont explosé l’année passée et les Belges en ont bien pris conscience ces derniers mois. Après s’être effondrés en 2020 avec les confinements et la mise en coma artificiel de l’économie et de la vie sociale, entre novembre 2020 et novembre 2021, la facture moyenne des ménages belges a augmenté de 452€ pour l’électricité et de 1.780€ pour le gaz. Soit un total d’environ 2.230€.

Rappel des raisons de cette explosion des prix



Principalement le redémarrage brutal de la consommation des ménages et des entreprises avec la reprise économique. Cette reprise a relancé toutes les machines de production et de logistique. Et comme notre économique est toujours très "carbonée", c-à-d qu’elle a intensément recours à des énergies fossiles, et bien la demande a été très forte en énergie. Et si tout le monde a besoin ou veut quelque chose en quantité, en même temps, les prix explosent. Vous rajoutez à cela le jeu de stratégo politique russe, les réserves au plus bas, les problèmes de transport, … et vous avez comme résultat l’explosion des prix de l’énergie. Et elle serait encore pire sans le nucléaire.

Bonne nouvelle pour certains



Alors, on le sait, il existait déjà le tarif social pour l’électricité et le gaz naturel. Il s’agit d’un tarif avantageux identique dans toute la Belgique, quel que soit le fournisseur d’énergie ou le gestionnaire de réseau. Ce tarif est fixé 4 fois par an par le régulateur fédéral de l’énergie. Le compteur de ces ménages étant gratuit.

Qui peut en bénéficier ?

Les ménages émargeant au CPAS, les personnes handicapées, les personnes âgées bénéficiant d’un revenu garanti, … etc.

Les personnes qui avaient droit à des allocations sociales, ce qu’on appelle l’intervention majorée, avaient temporairement droit au tarif social du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 inclus.

Mais depuisle 1er janvier de l’année passée, les personnes percevant de faibles revenus et qui ont un statut favorable pour le paiement de leurs soins de santé ont aussi droit à ce tarif social.

Ces personnes vont percevoir une prime unique de 80€



Les ménages qui avaient droit au 30 septembre au tarif social pour l'électricité recevront un forfait unique de 80€ pour couvrir l’augmentation du prix de leur électricité.

Que doivent-elles faire pour recevoir ce montant ?

Rien. Aucune demande spécifique ne doit être introduite. Le fournisseur d’énergie communiquera au plus tard à la fin de ce mois-ci et le montant sera payé au plus tard dans les 12 jours ouvrables suivants.

Quant aux ménages qui bénéficiait exceptionnellement de l’intervention dite majorée, ils continueront à en bénéficier au moins jusqu’à la fin mars.

C’est toujours cela de pris car l’on ne sait pas du tout si les prix vont redescendre dans les prochains mois ou se stabiliser … Nous vous tiendront au courant.