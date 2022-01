Polémique Bouchez-Zemmour: "Le MR est très clairement pro-Macron"

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a déclaré ce weekend qu’il avait plus de respect pour Eric Zemmour que pour Valérie Pécresse parce qu’il préférait quelqu’un qui a de la cohérence, même s’il combat ses idées, à quelqu’un qui change d’avis tout le temps. Eric Zemmour qui pour rappel défend la théorie du grand remplacement et a été condamné pour incitation à la haine raciale.

Invitée ce matin sur Bel RTL, la ministre de l’Enseignement supérieur et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny a commenté cette sortie médiatique. Elle a qualifié Eric Zemmour de "candidat extrémiste" et a défendu son président de parti : "Je pense que dans tous les cas il ne soutient pas Zemmour et que personne au parti ne soutient Eric Zemmour, c’est très clair. Et nous avons un candidat qui est Emmanuel Macron. Pourquoi parce qu’il a un véritable projet pour l’Europe, il veut une Europe plus puissante et libre de ses choix. Je pense que le MR est très clairement pro-Macron", a-t-elle assuré.