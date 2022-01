La Stib augmente à nouveau la capacité sur les lignes 2 et 6

(Belga) Depuis ce lundi, la Stib a augmenté les fréquences sur les lignes de métro 2 et 6. En heure de pointe, un passage est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun entre Elisabeth et Simonis et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin, ce qui représente 20% de capacité en plus par rapport à la mi-2021, précise la société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Cette amélioration est possible grâce à l'arrivée des nouvelles rames M7 sur le réseau. Les utilisateurs des lignes 2 et 6 bénéficient, à présent, de près de 3.000 places supplémentaires par heure et par sens en heure de pointe par rapport à la mi-2021. Un renforcement du trafic avait déjà été mis en place sur ces deux mêmes lignes en novembre dernier. "Grâce à ces véhicules supplémentaires, les voyageurs pourront disposer de plus d'espace lors de leurs déplacements sur les lignes 2 et 6. Il s'agit là d'un facteur important pour contribuer au confort sur le réseau de la Stib, une priorité pour les voyageurs (...) dans le contexte actuel", a commenté l'entreprise de transport public.