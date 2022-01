Tout sera reconstruit: la rénovation du théâtre Jean Vilar va débuter fin février à Louvain-La-Neuve

Le théâtre Jean Vilar, situé à Louvain-La-Neuve, a été complètement vidé. Dans la salle, les gradins, les décors et les spots ont disparu. La raison ? Des travaux vont bientôt débuter pour complètement transformer la salle avec pour objectif de la rendre plus conviviale pour les spectateurs. La fin des travaux, et donc la reprise des spectacles est prévue pour 2024.

C'est un chantier dont on parle depuis plus de 15 ans à Louvain-La-Neuve : la rénovation du théâtre Jean Vilar. Une rénovation en profondeur puisque tout va être reconstruit. Pendant le chantier, la dalle (sur laquelle a été construite LLN) va même être percée, pour mettre la scène en contrebas, et pouvoir installer les gradins en tribunes. La scène sera donc déplacée et descendra d’un étage : elle quittera donc sa forme atypique en diamant pour devenir rectangulaire. Désormais, les 398 sièges que compte le théâtre feront face à la scène. L'entrée, quant à elle, sera modifiée et se fera désormais par la place Rabelais, elle sera plus lumineuse et ouverte sur la ville. Le tout petit bar sera déplacé pour devenir un bel espace de convivialité.



"Dans les balcons, les personnes étaient derrière des vitres, ce qui n'est pas l'idéal. Le plateau est trapézoïdal, il n'y a pas de de dégagements sur les côtés donc techniquement c'était un plateau qui avait des limites beaucoup trop grande par rapport à la façon dont on fait du théâtre", explique Emmanuel Dekoninck, directeur du théâtre Jean Vilar.

L'objectif de ces travaux est d'avoir un théâtre beaucoup plus confortable. Car jusqu'ici, beaucoup de places du théâtre étaient inconfortables, et/ou pas bien placées. Cependant, le nombre de places ne bougera pas.

Le chantier débutera le 21 février pour se terminer en août 2023 et la première pièce est espérée pour janvier 2024. Coût du projet: 9,8 millions €.

Pendant toute la durée du chantier, les spectacles vont continuer, dans le studio 12 (l'habituelle salle de répétition du Vilar). D'autres représentations pourront aussi se faire à l'Aula Magna et à la salle du Blocry.