Coronavirus - Pfizer introduit auprès de l'EMA une demande d'autorisation de sa pilule anti-Covid

(Belga) Le géant pharmaceutique Pfizer a introduit auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'autorisation sur le marché européen de son traitement contre le coronavirus. Un avis pourrait suivre dans quelques semaines, précise l'EMA dans un communiqué.

L'utilisation de Paxlovid est déjà autorisée au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'Agence européenne des médicaments a également récemment donné un avis positif sur l'utilisation de la pilule Pfizer dans les situations d'urgence. En conséquence, la demande pourra être traitée selon un calendrier accéléré, ce qui signifie qu'une décision pourrait déjà tomber d'ici quelques semaines. Le Paxlovid est destiné aux personnes âgées de 12 ans et plus risquant de développer une forme grave de la maladie. Un essai clinique sur des adultes à haut risque de Covid-19 symptomatique a révélé que le médicament contre le coronavirus de Pfizer réduit le risque d'hospitalisation et de décès de 89 %. Le médicament doit alors être administré dans les quelques jours suivant les premiers symptômes. (Belga)