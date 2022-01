Procès 13-Novembre: Salah Abdeslam "apte" à assister aux audiences à partir de mardi

(Belga) Le principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam, est "apte" à assister aux audiences de la cour d'assises spéciale à partir de mardi, a conclu lundi un rapport de contre-expertise médicale réclamé par le président Jean-Louis Périès.

M. Abdeslam "est actuellement guéri" du Covid-19 et "depuis le 3 janvier 2022, en application des recommandations en vigueur les plus récentes, il est apte sur le plan médical et sanitaire à assister aux audiences de la cour d'assises", a conclu le rapport consulté par l'AFP. (Belga)