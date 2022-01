La N-VA soutient la candidature de Willem Verrijdt à la Cour constitutionnelle

(Belga) La N-VA soutiendra la candidature de Willem Verrijdt au poste de juge à la Cour constitutionnelle, a confirmé lundi le sénateur Kal Vanlouwe.

Avant que la candidature de M. Crucke, ex-ministre MR, ne soit soumise au parlement, il appartient à la N-VA de proposer un juge en remplacement de Riet Leysen, désignée en 2014, déjà sur proposition des nationalistes flamands, et qui partira à la retraite le 14 mars. M. Verrijdt est référendaire à la Cour depuis 2008 Il collabore également avec le Centre de droit constitutionnel de la KU Leuven. Il prendra place parmi les six juges professionnels. "Willem Verrijdt a l'expérience et l'expertise, et est parfait bilingue, ce qui est nécessaire à la Cour constitutionnelle", a souligné M. Vanlouwe. Il appartiendra au Sénat de se prononcer au mois de février. (Belga)