Plus de 16 millions de boîtes à pizza sont jetées chaque année: peut-on vraiment les recycler?

Les pizzas font partie des plats préférés des Belges. Chaque habitant en consomme en moyenne six kilos par an. Et les achète souvent "à emporter", surtout depuis le début de la crise sanitaire. Du coup, ce sont des millions de boîtes en cartons qui se retrouvent à la poubelle. Un déchet pas forcément "facile" à recycler. C’est pourquoi certains réfléchissent, aujourd'hui, à des alternatives un peu plus durables.

Dans son restaurant bruxellois, Liborio Bellante prépare des pizzas à la chaîne. Depuis le confinement, la vente à emporter a pris le pas sur la restauration à table. Chaque jour, plus d’une centaine de boîtes sont récupérés par les livreurs et les clients. "Avec la pandémie, nous faisons 50% en plus de ventes à emporter. Nous avons plus de 700, 800 boîtes par semaine en plus donc cela nous fait un stock énorme", confirme Liborio. Les boîtes "un peu" sales pas recyclables partout Ces boîtes en carton ont une durée de vie express : après 15 à 20 minutes, direction la poubelle. Mais laquelle exactement : carton ou déchet résiduel ? Peut-on recycler notre boîte à pizza ? Les réponses nous sont données au centre de tri de Herstal, où 240 tonnes de déchets transitent chaque jour.

Nadji Sitout, le directeur d’exploitation, nous éclaire : "Une boîte qui n’est pas souillée et qui ne contient pas de résidus de nourriture peut être recycler". Des boîtes à pizza mal triées, c’est du travail en plus. Si des cartons trop sales se retrouvent dans la chaîne de tri, ils doivent être évacués manuellement pour éviter de partir vers les centres de recyclage. Une boîte à pizza peu sale et peu grasse peut donc être recyclée en Wallonie mais pas à Bruxelles. Dans la capitale, on considère que dès qu’un carton présente des tâches de gras, il ne peut plus être recyclé, il doit être propre. J’en avais marre d’avoir mes poubelles remplies de cartons dès que je faisais une soirée pizzas C’est pour cette raison qu’un jeune Bruxellois a décidé de mettre au point une alternative. Dans ses locaux de Schaerbeek, Sébastien Laloux a créé une boîte à pizza réutilisable, histoire de limiter les déchets. Elle est, pour l’heure, au stade de prototype. "Je me suis rendu compte qu’on était en train de déforester chaque année une région équivalente à la surface de Bruxelles-Capitale, et puis tout simplement j’en avais marre d’avoir mes poubelles remplies de cartons dès que je faisais une soirée pizzas avec des amis", souligne Sébastien Laloux. Ces boîtes sont fabriquées en polypropylène, un plastique présenté comme non toxique. Elles peuvent passer au lave-vaisselle et présentent des trous pour éviter de ramollir la pâte à pizza. Sébastien espère que les pizzaïolos bruxellois remplaceront leurs boîtes classiques en carton par les siennes, avec un système de consigne. "Lorsque vous irez chercher votre pizza, vous demanderez à ce qu’on la mette dans la boîte et vous pouvez repartir avec, en donnant une caution de 10 euros. La prochaine fois, quand vous revenez vous redonnez la boîte propre et lui vous rendra les 10 euros", détaille Sébastien Laloux, le créateur de la BWAT. Remplacer la boîte traditionnelle par une boîte novatrice, de quoi révolutionner les pratiques des amateurs de pizzas, d’autant que les particuliers peuvent aussi s’en procurer directement. En Belgique chaque année, 16.600.000 cartons de pizza sont jetés à la poubelle.